Lastikleri alev alan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti | Video 21.07.2023 | 12:45 Bingöl'de Genç-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkiinde lastikleri alev alan tırın imdadına, Genç itfaiye ekipleri yetişti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Bingöl'den Gaziantep'e ev eşyası taşıdığı öğrenilen tırın lastikleri, Genç-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkiinde bir anda alev aldı. Durumu fark eden tır sürücüsü, Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, alev alan lastikleri söndürdü.