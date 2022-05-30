Video Yaşam Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudu yanan adam soluğu hastanede aldı | Video
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudu yanan adam soluğu hastanede aldı | Video

Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudu yanan adam soluğu hastanede aldı | Video

30.05.2022 | 13:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudu yanan adam soluğu hastanede aldı | Video 04:55
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudu yanan adam soluğu hastanede aldı | Video 30.05.2022 | 13:02
Kayseri’de 900 şişe sahte alkol, 70 litre etil alkol ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:44
Kayseri'de 900 şişe sahte alkol, 70 litre etil alkol ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 30.05.2022 | 13:06
Alanya’da Müsilaj operasyonuna 4 tutuklama | Video 01:56
Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37
Zonguldak’taki ’Müsilaj’ operasyonunda: 8 tutuklama | Video 02:01
Zonguldak'taki 'Müsilaj' operasyonunda: 8 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37
Başakşehir’de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:59
Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 30.05.2022 | 11:44
Pendik’te pes dedirten hırsızlık kamerada! Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular | Video 04:00
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada! Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular | Video 30.05.2022 | 12:41
Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! İstanbul için inanılmaz bir buluntu | Video 06:26
Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! "İstanbul için inanılmaz bir buluntu" | Video 30.05.2022 | 12:08
Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu | Video 04:08
Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu | Video 30.05.2022 | 11:39
3 yaşındaki çocuğun 5’inci kattan düşme anı kamerada | Video 01:11
3 yaşındaki çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada | Video 30.05.2022 | 12:15
Silivri’de tartıştığı baba ile oğluna bıçakla saldırdı! O anlar kamerada | Video 01:35
Silivri'de tartıştığı baba ile oğluna bıçakla saldırdı! O anlar kamerada | Video 30.05.2022 | 12:10
Kaza anını kaydetti, Geçirdiğim kaza başlığıyla sosyal medyada paylaştı | Video 01:30
Kaza anını kaydetti, "Geçirdiğim kaza" başlığıyla sosyal medyada paylaştı | Video 30.05.2022 | 11:42
Esenyurt’ta 730 bin liralık maske vurgunu iddiası | Video 03:00
Esenyurt'ta 730 bin liralık maske vurgunu iddiası | Video 30.05.2022 | 11:37
Adana’da sürücülerin trafik ışığı çilesi! Zorla para istiyor, taciz ediyorlar | Video 02:06
Adana'da sürücülerin trafik ışığı çilesi! Zorla para istiyor, taciz ediyorlar | Video 30.05.2022 | 11:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 11:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 30.05.2022 | 11:34
İstanbul’da kadına kapkaç şoku kamerada! Görüntülü görüşme yaparken çaldılar | Video 05:26
İstanbul’da kadına kapkaç şoku kamerada! Görüntülü görüşme yaparken çaldılar | Video 30.05.2022 | 10:31
Bursa’da çocukların kavgasına büyükler karıştı! Yaşanan arbede kamerada | Video 00:48
Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı! Yaşanan arbede kamerada | Video 30.05.2022 | 10:31
Oteldeki kadını rehin alan ve vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, 2 gün sonra hayatını kaybetti | Video 04:59
Oteldeki kadını rehin alan ve vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, 2 gün sonra hayatını kaybetti | Video 30.05.2022 | 10:31
Fethiye’de Müsilaj operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:20
Fethiye’de Müsilaj operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı | Video 30.05.2022 | 11:14
Kadın avukatın dikkati kapora çetesini çökertti! Dedektif gibi davrandı dolandırıcıları tuzağa düşürdü | Video 00:31
Kadın avukatın dikkati kapora çetesini çökertti! Dedektif gibi davrandı dolandırıcıları tuzağa düşürdü | Video 30.05.2022 | 11:10
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu anı kamerada | Video 02:56
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu anı kamerada | Video 30.05.2022 | 11:06

Bahçelievler’de yaşayan 61 yaşındaki Süha Enç’in tıkanan lavabosuna döktüğü açıcı bomba gibi patladı. Vücudunda yanıklar oluşan Enç, “Elimi uzatıp dökmeye çalışırken bir patlama oldu. Sağ elimin üst taraflarında yanma hissettim. Tozla sıvı karıştığında patlama olduğunu sonradan öğrendim, bu durumdayım. İnsanlara tavsiyem bilinçsizce ve her önüne gelen lavabo açıcıyı kullanmasınlar” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahçelievler'de yaşayan kuyumcu 61 yaşındaki Süha Enç'in 20 Mayıs'ta evinde misafirlerini ağırlarken lavabosu tıkandı. İddiaya göre önce lavaboyu açmak için katı bir ürün kullanan Enç, açılmayınca nalburdan sıvı bir ürün aldı. Evine gelen Enç'in lavaboya döktüğü açıcı adeta bomba gibi patladı. Patlamayla sıçrayan Enç, hemen sağ kolunu yüzüne kapattı. Evinin banyosuna koşan ve kıyafetlerini çıkararak, yanık bölgelerine su döken Enç'in bu müdahalesi sonrası hemen Bahçelievler'de bir hastaneye gitti. Kolunda, baldırında ve vücudunun bazı noktalarda yanıklar oluşan Enç, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilirken Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan Enç'in durumuna ilişkin bilgi verdi, vatandaşları kimyasalları kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"DÖKMEYE ÇALIŞIRKEN BİR PATLAMA OLDU"
Lavabo açmak isterken yaşanan patlamayı anlatan 61 yaşındaki Süha Enç, "Ayın 20'sinde cuma sabahı saat 09.30-10.00 gibi mutfakta bir şeyler yapacaktık. Marketten toz lavabo açıcı aldım, 1-2 paket döktüm, sıcak suyu döktüm açılmadı. Biraz bekledim, misafirler de uyanmak üzereydi acele ettim, nalbura gittim. Kimyasal ilaç tavsiye etti adam, aldım, getirdim. Kullanma talimatını okudum, gidere döktüm. Elimi uzatıp dökmeye çalışırken bir patlama oldu. O patlama esnasında yüzümü sola doğru çektim. Dolayısıyla sağ elim o tarafta kaldı. Sağ elimin üst taraflarında yanma hissettim. O panikle kalktım banyoya gittim, üstümü çıkardım. Hemen soğuk suyu açtım, duş yaptım" diye konuştu.

"NEFESİMDE DARLIK, BOĞAZIMDA YUTKUNMA ZORLUĞU OLDU"
Kimyasal ürünlerin bilinçsizce kullanılmaması gerektiği anlatan Enç, "Çocuğum 'doktora git' dedi, 'bir şey olmaz' dedim, 5-10 dakika durdum. O arada yanma hissedince gideyim bari dedim, önce Bahçelievler'e gittim, oradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderdiler. İnsanlara bilinçsizce ve her önüne gelen lavabo açıcıyı kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Tozla sıvının karıştığında patlama olduğunu sonradan öğrendim ve şu anda bu durumdayım. Şortla veya atletle dolaşıyoruz, bu işleri yaparken daha tedbirli bir şekilde giyinmelerini tavsiye ediyorum. Evdekiler panikledi, bir şey olduğu zaman birbirine sarılırsın ya sarılamadılar, korktular. Nefesimde darlık, boğazımda yutkunma zorluğu oldu. O zehirlenme durumunu düşündüğüm içinde doktora gideyim dedim" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI KULLANIRKEN ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"
Evlerde temizlik ürünü olarak kullanılan malzemeler nedeniyle birçok kişinin ağır vücut problemleriyle hastaneye başvurduklarını anlatan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "Lavabo açıcı kaynaklı durumları biz aralıklarla görüyoruz, son yıllarda normal lavabo açıcıların dışında daha ağır, profesyonel lavabo açıcılar da halka açılmaya başladı. Buna bağlı olduğunu düşünüyoruz böyle ağır cilt lezyonlarıyla geliyor hastalarımız. Önce katı olan lavabo açıcıyı kullanıyor, açılmayınca daha profesyonel sıvı ve bunların çoğu da asit içermektedirler. Hastamız da açılmayınca onu deniyor o arada bir patlama, kimyasal bir reaksiyon gerçekleşiyor. Bunları kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor. Hasarlar alınıyor, gözlerde körlüğe kadar gidebilecek ciltte ağır lezyonlara yol açabilecek durumlarla karşılaşabiliyoruz. Cilde bir temas olduğu zaman mutlaka sulandırılarak işlem yapılması, iyi bir şekilde yıkanması akabinde de cilt hasarının değerlendirilmesi ve tedavisi için bir yanık merkezi veya hastanelerde bunların tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.

"GÖZÜNÜ KAYBETMELER, ÖMÜR BOYU YÜZDE İZ HASARLARI"
Yaşanan yanık olayları sonrası ilk müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çoğu hasta evde hasar almış bir şekilde geliyor bize, o yüzden o bulaşan sıvının hemen ortamdan uzaklaştırılması çok önemli. Kullanma talimatlarına uyulması, bilinir markaların alınması da burada çok önemli. Bize gelen hastalarımızda ağır bir solunum hasarıyla karşılaşabiliyoruz. Mutlaka üzerindeki kullanım talimatlarına uyarak, bilerek yapmak lazım. Kimyasalları fazla karıştırmamak lazım. Son 2-3 yıldır sık karşılaşmaya başladık. Ev kazalarıdır bunlar, çok masum gözüküyor ama gözünü kaybetmeler, ömür boyu yüzde iz hasarları oluşabiliyor. Ölümcül komplikasyonlara kadar giden durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hastamız burada doğru bir şey yapmış bu olay olunca hemen sıvılarını uzaklaştırmış, elbiselerini üzerinden uzaklaştırmış. Kimyasaldan olabildiğince uzaklaşmaya çalışmış. Derinleşmeyen yerler var, bazı kısımlar derin, oralarında iz kalmadan düzeltilmesi için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA