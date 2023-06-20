Lavaş ekmek arasında uyuşturucu! 2 şüpheli tutuklandı | Video 20.06.2023 | 10:57 FATİH'TE uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri O.S. ve O.S. isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda lavaş ekmeklerin arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hırka-i Şerif Mahallesi?nde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, sözkonusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda O.S. ve O.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda poşet içerisinde lavaş ekmeklerin arasına gizlenmiş 391 gram preslenmiş halde kubar esrar, 19 gram marihuana, 4 tablet halinde 56 adet galara hap, 60 Adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 405 lira para ele geçirdi.Konu ile ilgili yakalanan ve ?Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti? suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.