Levyelerle belediyenin kapılarını kırıp makama saldırdılar... O anlar kamerada | Video 05.06.2023 | 13:02 Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde gece saatlerinde iki şüpheli, ellerindeki levyelerle belediyenin kapılarını kırıp makama girdi. Makam odasının kapısını ve camlarını da kıran şüpheliler olaydan sonra gözaltına alındı. Belediyeye saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saat 22.38 sıralarında meydana geldi. E.Ç. ve M.Ö. isimli şüpheliler ellerindeki levyelerle Çatalağzı Belediye binasının önü geldi. Önce belediyenin girişindeki otomatik kapının camlarını parçalayan iki şüpheli, makam odasına girene kadar önlerine çıkan tüm kapıları parçaladı. Son olarak makam odasının önüne gelen şüpheliler; makam odasını da parçalayarak Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün makamına girdi. Makam odasının pencerelerini kıran şüpheliler olaydan sonra belediye binasından ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.Haberi alınca belediye binasına gelen Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Şüphelilerin belediyeye işe alınmadıkları gerekçesiyle binaya saldırdıklarını söylediklerini ifade eden Başkan Akgün, "Arkadaşlarımız gece, belediyenin camlarını kırdıklarını söylediler. Geldiğimde ön giriş kapısı tamamen kırılmıştı. Tuvalet camları, makam kapısı, makamın camlarını komple kırık halde bulduk. Polisler müdahale ederek kıran vatandaşları yakalamışlar. Karakola götürmüşler. Biz de şikayetçi olduk. Neden saldırdıklarını net olarak bilmiyorum. Polise işsiz olduklarını, başkanın bunlara iş bulmadığını mazeret göstererek kırdıklarını söylemişler. Olay maddi bir camın kapının kırılması değil, burası bir beldenin belediye makamı. Biz buraya seçimle geldik. Çatalağzı beldesinin kutsalı, namusu burası. Buraya maddi olarak bir cezai değerlendirme yapılırsa çok yazık olur. Topluma yazık, bize saygısızlık olur. Her önüne gelen alsın baltayı eline kırsın döksün eğer 100 lira zarar varsa 100 lirayı versin sokakta dolaşsın. Yok böyle bir dünya" diye konuştu.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.