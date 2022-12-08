Video Yaşam Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video
Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video

Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video

08.12.2022 | 12:32

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Denizli’de etraftaki vatandaşlara aldırış etmeden takip ettiği park halindeki aracın camını kırarak yüklü miktarda parayı kapkaç yapan maskeli şüpheli, kayıplara karıştı. Çelişkili ifadelerin verildiği olayın anı ve kovalamacası anbean kameralara yansıdı.

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; araç sahibi E.G. ve yanında bulunan kişi, içinde yüklü miktarda para olan poşetin bulunduğu hafif ticari aracı park ettikten sonra otoparkta oturmaya başladı. Takip edildiklerini anlamayan ikili oturduğu esnada yüzünde maske, elinde de levye benzeri demir parçası olan bir şüpheli, etrafı kontrol etmeye başladı. Bir süre gezindikten sonra harekete geçen şüpheli, poşetin yerini bilir gibi elindeki levyeyle aracın arka camını patlattı. Saniyeler içinde poşeti alan adamı fark eden ikili, hızlıca kaçan kişinin peşine düştü. Uzun süren kovalamacada yüklü miktarda paranın bulunduğu poşeti kapkaç yapan adam kayıplara karıştı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİLDİ
Güpegündüz vatandaşların gözü önünde gerçekleşen olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, mağdurlarla görüşerek konu hakkında bilgi aldı. Paranın miktarı ve diğer bilgilerde çelişkili ifadeler alan ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Mağdurlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, araçta ise inceleme gerçekleştirildi. Bölgedeki esnaflar ve vatandaşlar milyonluk kapkaç olayında kısa süreli şok geçirdi.

"ŞEHRİN İÇİNDE GÜPEGÜNDÜZ 7.5 MİLYON TL'SİNİ ALIP GÖTÜRDÜLER"
Olayın gören Kadir Kaya, "Ben koşuşturmalar olduktan sonra olayın olduğu noktaya geldim. Arabanın camını kırıp içinde 7.5 milyon TL para çalmışlar. Arabayı kullanan şahıs ile paranın sahibi kişi parayı çalan kişinin arkasından koştu. İlerden geri doğru gelirken ben gördüm. Arabanın camının kırılmış olduğunu fark ettim. Yazıktır, şehrin içinde güpegündüz 7.5 milyon TL'sini alıp götürdüler. Biz de iş yapıyoruz ve sağ sola para götürüyoruz. Hepimizin başına da gelebilir. Polisler olay yerine geldi. Bu olayın yaşandığı noktada kamera görüntüleri bulunuyor. Umarım mağdur olan arkadaşın parası tekrar kendisine ulaşır" dedi.

OLAY ANI KAMERADA
Milyonluk kapkaççılık anı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde elinde kırmızı renkte levye olan şüphelinin etrafı kolaçan etmesi, levyeyle camını kırdığı araçtan para dolu poşet alıp kaçması ve kovalama anı yer alıyor. Öte yandan; miktar konusunda çelişkili ifade verilen olayda poşetin içinde 7.5 milyon TL'lik para bulunduğu ve bu paranın bir döviz bürosuna ait olduğu iddia edildi.

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