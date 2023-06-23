Video Yaşam LGBT paçavrasını indirip Türk bayrağı astılar | Video
LGBT paçavrasını indirip Türk bayrağı astılar | Video

LGBT paçavrasını indirip Türk bayrağı astılar | Video

23.06.2023 | 12:01

Konya’da bir grup genç, LGBT paçavrasının asıldığı bir binaya Türk bayrağı astı.

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