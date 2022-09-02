Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu | Video
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Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortası ile ilgili konuşulduğu esnada meydana gelen depremler siyasetçileri korkuttu.