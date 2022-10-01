Limanda asit paniği... Nitrik asit taşarak çevreye döküldü | Video

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Kocaeli’de bulunan Safi Port Limanı'nda nitrik asit, depolandığı bölgede üst üste koyulunca ezilip taştı. Nitrik asidin, taşıp çevreye dökülmesi ise paniğe sebep oldu.