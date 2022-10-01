Video Yaşam Limanda asit paniği... Nitrik asit taşarak çevreye döküldü | Video
Limanda asit paniği... Nitrik asit taşarak çevreye döküldü | Video

Limanda asit paniği... Nitrik asit taşarak çevreye döküldü | Video

01.10.2022 | 14:38

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Kocaeli’de bulunan Safi Port Limanı'nda nitrik asit, depolandığı bölgede üst üste koyulunca ezilip taştı. Nitrik asidin, taşıp çevreye dökülmesi ise paniğe sebep oldu.

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Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Safi Port Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nitrik asit, depolandığı bölgede üst üste koyulduğu için ezilip taştı. Nitrik asidin taşması neticesinde, asidin yüklü olduğu demir paletler eridi. Demir paletlerin erimesiyle birlikte asit yere döküldü. Çevredeki çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve kimyasal müdahale aracı sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri adlıktan olaya köpüklü su ve kuru kimyevi tozla müdahale etti. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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