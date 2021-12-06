Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi, kavgayı ayırmak yerine film izler gibi izlediler | Video
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Adıyaman’da lise öğrencisi iki kişi yumruk yumruğa bir birine saldırırken çevredekiler ise kavgayı filim izler gibi izledi.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan lisenin iki öğrencisi arasında Mimar Sinan Parkı içerisinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İki lise öğrencisi bir birine yumruklarla saldırırken çevredeki öğrenciler ile vatandaşlar, kavgaya müdahale etmek yerine kavgayı filim izler gibi izledi. İki lise öğrencinin kavgası ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Dakikalarca kavgayı izleyen kişiler daha sonra kavga eden iki lise öğrencisine müdahale etmeye başladı.