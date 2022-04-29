Video Yaşam Liseli genç arkadaşlarının gözü önünde bıçaklandı! Dehşet anları kamerada | Video
Liseli genç arkadaşlarının gözü önünde bıçaklandı! Dehşet anları kamerada | Video

Liseli genç arkadaşlarının gözü önünde bıçaklandı! Dehşet anları kamerada | Video

29.04.2022 | 10:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Liseli genç arkadaşlarının gözü önünde bıçaklandı! Dehşet anları kamerada | Video 02:47
Liseli genç arkadaşlarının gözü önünde bıçaklandı! Dehşet anları kamerada | Video 29.04.2022 | 10:56
Çalıştığı iş yerini soydu, iş yerinde yakaladılar | Video 00:26
Çalıştığı iş yerini soydu, iş yerinde yakaladılar | Video 29.04.2022 | 10:53
Yavru köpeklere, yavrularını kaybeden kedi sütanne oldu | Video 05:00
Yavru köpeklere, yavrularını kaybeden kedi sütanne oldu | Video 29.04.2022 | 10:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Nisan 2022 Cuma atv izle! | Video 12:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Nisan 2022 Cuma atv izle! | Video 29.04.2022 | 10:25
İBB Karadeniz’i böyle kirletiyor! Burası Karadeniz değil foseptik denizi | Video 02:16
İBB Karadeniz’i böyle kirletiyor! "Burası Karadeniz değil foseptik denizi" | Video 29.04.2022 | 10:15
Sümela’da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar açılıyor | Video 03:53
Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar açılıyor | Video 29.04.2022 | 10:10
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama | Video 00:47
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama | Video 29.04.2022 | 10:06
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi | Video 02:24
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi | Video 29.04.2022 | 09:58
Esenyurt’ta bir kadının sokağa astığı halısı, arabalı iki hırsız tarafından böyle çalındı | Video 02:59
Esenyurt’ta bir kadının sokağa astığı halısı, arabalı iki hırsız tarafından böyle çalındı | Video 29.04.2022 | 09:32
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu | Video 00:49
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu | Video 29.04.2022 | 09:33
Cenazeyi bırakıp kavga ettiler | Video 01:49
Cenazeyi bırakıp kavga ettiler | Video 29.04.2022 | 09:23
Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı | Video 01:38
Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı | Video 29.04.2022 | 08:59
İBB’nin binaların dibine kurduğu sahne vatandaşlara eziyete dönüştü | Video 01:30
İBB’nin binaların dibine kurduğu sahne vatandaşlara eziyete dönüştü | Video 29.04.2022 | 08:57
Çarşamba’da 300 yıllık gelenek yaşatıldı: Enderun usulü teravih kılındı | Video 06:36
Çarşamba'da 300 yıllık gelenek yaşatıldı: Enderun usulü teravih kılındı | Video 29.04.2022 | 08:28
Şanlıurfa’da ’şeriat’ çağrısına soruşturma | Video 01:33
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma | Video 29.04.2022 | 08:25
İzmir’de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:57
İzmir’de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı | Video 29.04.2022 | 08:28
Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten ’şok evi’ baskını 00:24
Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını 29.04.2022 | 08:25
Seydikemer’de otomobil şarampole devrildi! 1 ölü 5 yaralı | Video 00:05
Seydikemer’de otomobil şarampole devrildi! 1 ölü 5 yaralı | Video 29.04.2022 | 01:50
Park halindeki TIR alev alev yandı | Video 01:09
Park halindeki TIR alev alev yandı | Video 29.04.2022 | 01:46
Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı | Video 37:43
Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı | Video 28.04.2022 | 21:28

Denizli’de okul çıkışında aralarında husumet bulunan iki çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, ardı ardına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Dehşet anlarına neden olan iki çocuk, serbest kaldıktan sonra ellerindeki bıçakla okula girip yaralı liseliye yardım arkadaşlarını tehdit etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi A.T. (16) ile aralarından husumet bulunan A.A. (15) ve A.C.Ç. (14), Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin önüne gelerek beklemeye başladı. Okul çıkışını bekleyen gençlerden A.A., A.T.'yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı. Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.'yi 3 yerinden bıçakladı. Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı. Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaçan şüpheliler ise akşam saatlerinde polise teslim oldu.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA İLK MÜDAHALEYİ YAPANIN PEŞİNE DÜŞTÜLER
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.C.Ç. ile A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılır bırakılmaz olayın gerçekleştiği lisenin önüne giden saldırganlar, okulun içine girdikten sonra ellerindeki bıçakla tehditler savurup, A.T.'ye ilk yardımda bulunan öğrencileri tehdit etti. Güvenlik güçlerinin gelmesiyle bölgeden uzaklaşan gençler, eğitim öğretimini gören öğrencilerin ise panik yaşamasına neden oldu. Bir süre aşırı kan kaybından yoğun bakımda kalan A.T. ise durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edildi.

"KARDEŞİM YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK BENİ ARKADAN BIÇAKLADI"
Olayın şokunu atlatamayan, başka bir okula naklini aldırmaya çalışan A.T., saldırganların sınıfına dahi girmeye çalıştıklarını belirterek, "Sosyal medyada tartılma başladı ve sonrasında okulun çıkışına geldiler. Evime doğru giderken beni tenha noktaya çağırdı. Bende ne konuşacaksak burada konuşalım dedim. Daha sonra bana yumruk attı. Elini beline atar gibi oldu ve bıçak olduğunu anlamıştım zaten. Çünkü bu tür tipler bizim mahallede oturuyorlar ve bende tanıyorum. Bende karşılık verdim. Kavga ederken tanımadığım kardeşim yaşındaki bir çocuk beni arkadan bıçakladı, sonrasında ise kaçtı. İlk müdahaleyi arkadaşlarım yaptı. 3 bıçak darbesi aldım ve o an bayıldığımda gözümü hastanede açtım. Taburcu olduktan sonra eve geldiğimde kanamam başladı ve yoğun bakıma girdim. Biraz yoğun bakımda kaldım. Çocuklardan şikayetçi oldum ve serbest bırakmışlar. Okulun içine girip benim sınıfıma dahi girmeye çalışmışlar. İlk yardım eden öğrencileri bulup bıçaklayacağız gibisinden tehditler savurmuşlar" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA