Video Yaşam Liseli gencin trafikte tehlikeli anları kamerada | Video
Liseli gencin trafikte tehlikeli anları kamerada | Video

Liseli gencin trafikte tehlikeli anları kamerada | Video

21.12.2023 | 12:28

Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi genç, babasının aracıyla makas atığı görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

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Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emir B. isimli 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının arabasını alarak arkadaşları ile birlikte otoyola çıktı. Trafikte hız yapıp makas atan genç, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.
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