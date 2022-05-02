Video Yaşam Liseli kızların kavgası kamerada | Video
Liseli kızların kavgası kamerada | Video

Liseli kızların kavgası kamerada | Video

01.05.2022 | 16:38

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Van'da liseli kızların birbirine girdiği kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İpekyolu ilçesinde 27 Nisan'da okul çıkışı 2 kız grubu, Milli Egemenlik Parkı'nda birbirine girdi. Liselilerin saç saça baş başa kavgasında, tekme-tokatlar da havada uçuştu. Çevredekilerin müdahale ettiği kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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