Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video

Tokat’ta liseler arası futsal maçında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Tokat'ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları gençler futsal merkez ilçe seçmelerinde kavga çıktı. Ali Yücel Kapalı Spor Salonunda öğrenciler tekme tokat birbirine girdi. Antrenör ve hakemlerin müdahalesi yetersiz kalması üzerine sahaya polis ekipleri girdi. Polis ekipleri de öğrencileri sakinleştirerek ayırmakta zor anlar yaşadı. Bir süre devam eden gerginlik öğrencilerin sakinleştirilmesi ile sona erdi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde öğrencilerin yaşadığı korku dolu anlar yer aldı.