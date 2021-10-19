Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Son dakika: DHKP-C operasyonunda flaş: 4 tutuklama 19.10.2021 | 14:39
00:28
Taksim'deki çarşaf tartışması davasında sanığın ceza ehliyeti araştırılacak 19.10.2021 | 14:29
02:10
Liseli öğrencilerin düellosu cinayetle bitti! 19.10.2021 | 14:16
02:48
Lastik deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü 19.10.2021 | 14:09
06:13
Pamukova üzümü tarlada 2, markette 8 lira! 19.10.2021 | 13:58
00:28
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı 19.10.2021 | 14:02
01:18
Trafik ışıkları devre dışı kaldı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı 19.10.2021 | 13:58
04:31
Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı | Video 19.10.2021 | 13:16
01:18
Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li adliyeye sevk edildi | Video 19.10.2021 | 13:15
03:02
Türkiye'nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: Yeğeni Eymen Kara'yı ezmişti! 19.10.2021 | 12:45
00:10
Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu! 19.10.2021 | 12:44
00:21
01:59
El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 19.10.2021 | 11:18
06:40
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 19.10.2021 | 10:54
01:06
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 19.10.2021 | 10:51
00:36
Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 19.10.2021 | 10:53
01:02
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 19.10.2021 | 10:41
00:19
05:06
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün akşam okul çıkışında iki öğrenci arasında meydana gelen ve cinayetle sonuçlanan kavgada 16 yaşındaki bir öğrencinin ölümü de cinayete neden olan kavganın sebebi de duyan herkesi kahretti. Feci kavganın yukarıdan aşağıya atılan bir pet şişeden kaynaklandığı öğrenildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan ve tüm şehri derinden etkileyen ilginç olay Kuşadası Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; aynı okulda öğrenim gören 16 yaşındaki Boran Sönmez ile Z.K. arasında okulda pet şişe atılması ya da düşürülmesi sonucu tartışma yaşandı. Okulda başlayan tartışmada taraflar okul çıkışı belirledikleri bir parkta düello için sözleşince iki öğrenci grubu okul bittikten sonra parkta toplandı.
Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Boran Sönmez ile aynı okuldan diğer öğrenci Z.K. birbirlerine bıçak ve muşta adı verilen kesici aletlerle saldırdı. Yaşanan kavgada karnından ve kalbinden bıçaklanan Boran Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, kendisinin de bıçakla yaralandığı ileri sürülen diğer öğrenci Z.K. olaydan sonra firar etti.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, olaydan sonra firar eden ve çocuk yaşta katil olan diğer öğrencinin arandığı öğrenildi.
Kavgada 16 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesi, yine aynı yaşta bir öğrencinin katil olması ve kavganın sebebinin de bir pet şişeden kaynaklanması duyan herkesi adeta kahretti.