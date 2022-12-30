Video Yaşam Liseli öğrencinin dövüldüğü görüntüler olay olmuştu! O görüntüyü çeken genç sokak ortasında darbedildi | Video
Liseli öğrencinin dövüldüğü görüntüler olay olmuştu! O görüntüyü çeken genç sokak ortasında darbedildi | Video

Liseli öğrencinin dövüldüğü görüntüler olay olmuştu! O görüntüyü çeken genç sokak ortasında darbedildi | Video

30.12.2022 | 09:31

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Zonguldak Ereğli'de 11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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