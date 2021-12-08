Video Yaşam Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video

Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video

08.12.2021 | 15:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 00:16
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 15:55
Namludaki araç karıştı, masum genç vurularak öldürüldü | Video 02:41
Namludaki araç karıştı, masum genç vurularak öldürüldü | Video 08.12.2021 | 15:13
Pendik’te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:54
Pendik'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 08.12.2021 | 15:05
İkitelli İETT garajında kaza | Video 01:36
İkitelli İETT garajında kaza | Video 08.12.2021 | 15:05
Boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında müebbet hapis talebi | Video 05:30
Boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında müebbet hapis talebi | Video 08.12.2021 | 14:28
Kaldırımda servis bekleyen öğrencilerin kazadan kıl payı kurtulması kamerada | Video 00:19
Kaldırımda servis bekleyen öğrencilerin kazadan kıl payı kurtulması kamerada | Video 08.12.2021 | 14:28
Sokak köpeklerinin Sude’ye saldırdığı anlar kamerada | Video 00:51
Sokak köpeklerinin Sude'ye saldırdığı anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 13:46
Sürücü alev alan araçtan son anda böyle kurtuldu | Video 01:06
Sürücü alev alan araçtan son anda böyle kurtuldu | Video 08.12.2021 | 13:40
Fatih’te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 02:53
Fatih'te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 08.12.2021 | 12:56
Vatandaşın balık keyfi yarıda kaldı! El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu | Video 01:59
Vatandaşın balık keyfi yarıda kaldı! El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu | Video 08.12.2021 | 12:56
Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmişti! Provokatörlerin maskesi düştü 02:20
Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmişti! Provokatörlerin maskesi düştü 08.12.2021 | 12:31
Doğum gününde kaza yapıp hayatını kaybeden gencin son görüntüleri yürekleri dağladı | Video 00:34
Doğum gününde kaza yapıp hayatını kaybeden gencin son görüntüleri yürekleri dağladı | Video 08.12.2021 | 11:29
Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 00:48
Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 11:13
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 06:40
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 08.12.2021 | 10:57
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 00:43
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 08.12.2021 | 10:57
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 8 Aralık 2021 Çarşamba Tek Parça izle! Müge Anlı’da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 11:16
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 8 Aralık 2021 Çarşamba Tek Parça izle! Müge Anlı'da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 08.12.2021 | 10:41
İstanbul Zeytinburnu’nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 02:22
İstanbul Zeytinburnu'nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 08.12.2021 | 10:19
İstanbul Avcılar’da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 01:23
İstanbul Avcılar'da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 08.12.2021 | 10:19
İstanbul’da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 02:28
İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 00:38
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55

Denizli'de 5 liselinin, caddede yere yatırdıkları Y.K.'yi (14) tekme ve yumrukla dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kadının yerde yatan genci kurtarmaya çalıştığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Lise Caddesi'ndeki Denizli Lisesi önünde 5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları Y.K.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı anı, trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yardıma koşan bir kadının Y.K.'yi kurtarmaya çalıştığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Dövülen lise öğrencisi Y.K., çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K.?ye ayakta müdahale edildi. Soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA