Liselilerin görme engelliler için tasarladığı ‘Konuşan Fırın’ TEKNOFEST’te ikinci oldu | Video
Amasya’da lise öğrencileri görme engelli bireylerin kullanması için ‘Konuşan Fırın’ tasarladı. Ses komutlarıyla çalışan fırın, TEKNOFEST'te Türkiye ikinciliği elde etti.
Fırının çalışma prensibiyle ilgili bilgiler veren Adem Özbektaş, "Projeyi görme engelli bireylerin daha rahat yemek yapabilmeleri için tasarladık. Fırınımız sesle çalışıyor. Komutlar verilmesiyle harekete geçiyor. Pişirme süresi tamamlandığında yemeğin hazır olduğunu bildiriyor" dedi.
Proje danışmanı öğretmen Şuayip Tanrıverdi ise öğrencilerinin patent almayı istedikleri fırının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Okulu ziyaret eden Amasya Millî Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de Amasya'yı başarıyla temsil eden ekibi kutladı.
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