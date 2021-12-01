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OTOMATİK OYNAT
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Lodosa karşı kanat çırpan martılar havada asılı kaldı | Video 01.12.2021 | 10:31
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde lodosa karşı uçmaya çalışan martılar şiddetli rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı. Rüzgara karşı kanat çırpan martılar ilerleyemeyerek adeta havada asılı kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos insanları etkilediği gibi hayvanlara da zor anlar yaşatıyor. Caddebostan'da uçmaya çalışan martılar lodosun etkisiyle uçmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar nedeni ile uçamayan martılar adeta havada askıda kaldı. Martıların kanat çırpmasına rağmen ilerleyememesi ilginç anlara sahne oldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.