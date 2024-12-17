Lokantada boğazına yiyecek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla garson kurtardı! O anlar kamerada | Video
Bayburt'ta bir lokantada yemek yediği esnada boğazına yemek kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren müşteriyi, garson ‘Heimlich Manevrası’ ile kurtardı. O anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.
O anlara tanıklık eden İşletme sahibi Ozan Aydoğdu, çalışan Fatih Birsen'in soğukkanlılıkla müşteriye müdahale ettiğini söyleyerek, Birsen'in ilk yardımı sonucu vatandaşın büyük bir tehlike atlattığını belirtti.
"HEİMLİCH MANEVRASIYLA MÜŞTERİMİZ RAHAT NEFES ALMAYA BAŞLADI"
İlk önce müşterinin sırtına vurarak boğazındaki yiyecek parçasını çıkarmaya çalıştığını söyleyen Birsen, o anları anlattı. Heimlich manevrasıyla müşterinin rahat nefes aldığını aktaran Birsen, "Müşterimiz ailesiyle beraber buraya yemek yemeye geldi. Ben de o esnada servis yapıyordum. Birden müşterimiz öksürmeye başladı, ısrarla öksürmesi dikkatimi çekti. Arkamı döndüğümde yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hemen gidip müdahalede bulundum. Biraz sırtına vurdum fayda etmeyince heimlich manevrası uyguladım. Heimlich manevrasıyla müşterimiz rahat nefes aldı, ailesi de sevindi" diyerek konuştu.
"İLK YARDIM ÖĞRENİN, İLK YARDIM ÖĞRETİN, İLK YARDIM HAYAT KURTARIR"
İlk yardım bilmenin hayat kurtardığını savunan Birsen, "Eğer ben heimlich manevrasını bilmeseydim müşterimiz açısından belki daha farklı sonuçlar olabilirdi. O yüzden ilk yardım öğrenin, ilk yardım öğretin, ilk yardım hayat kurtarır" diyerek konuştu.
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