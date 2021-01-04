Video Yaşam Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı | Video

Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı | Video

Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı | Video
04.01.2021 | 09:18

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Arnavutköy'de bir lokantanın önünde duran ve paket servis için kullanılan motosikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

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Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesinde bulunan bir lokantanın önünde yaşandı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elleri cebinde bir kişinin önce etrafı gözlediği sonra ise motosiklete doğru yöneldiği görüldü. Etrafta kimsenin olmadığını gören hırsız, park halinde duran paket servisinde kullanılan motosikleti önce ittirdi daha sonra ise çalıştırarak hızla uzaklaştı.


İşyeri sahibi ise polis ekiplerine haber vererek şikayette bulundu. Ekipler, çalınan motosikleti bulmak ve hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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