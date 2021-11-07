Video Yaşam Lösemili çocuklara sürpriz ziyaret | Video
Lösemili çocuklara sürpriz ziyaret | Video

Lösemili çocuklara sürpriz ziyaret | Video

07.11.2021 | 09:49

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Adana polisi, 2-8 Kasım tarihlerini arasındaki ‘Lösemili Çocuklar Haftası’nı unutmadı. Ekipler, hastanede tedavi gören lösemili çocuklara sürpriz ziyarette bulunarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

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Adana polisi lösemili çocukları unutmadı. Ekipler, 2-8 Kasım tarihleri arasındaki Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastanede tedavi gören lösemili çocuklara sürpriz ziyarette bulunarak onlara çeşitli hediyeler verdi. Hasta çocukların ebeveynleri, ziyaret nedeniyle polislere teşekkür etti. Ziyaret sırasında polisle lösemi hastası 4 yaşındaki Emir Kazan'ın sohbeti yürekleri ısıttı. Küçük Emir, ziyaretine gelen polis ablasının "Bizi seviyor musun?" sorusuna "Evet çok seviyorum Evimizin camından bakarken ata binmiş bir polis abla görmüştüm. Çok güzeldi. Bende iyileşip büyüdüğüm zaman atlı polis olacağım" diye cevap verdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ EMİR VERDİ
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastanede tedavi gören çocukların moral amaçlı ziyaret edilmesi talimatını verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri emir üzerine harekete geçti. TDP ekipleri, kent genelindeki hastanelerde tedavi altında olan çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Karşılarında polis ağabey ve ablalarını gören çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Çocuklarla bir süre sohbet eden TDP ekipleri daha sonra hastaneye gitmeden önceden aldıkları çeşitli hediyeleri onlara verdi.

YÜREKLERİ ISITAN SOHBET
Hastalığı nedeniyle tedavi olmak için ailesiyle Adana'ya gelen 4 yaşındaki Emir Kazan'ın polis ablasıyla yaptığı sohbeti yüzleri gülümsetti. Küçük Emir, elinde oyuncak arabayla odasına giren polis ablasını gülümseyerek karşıladı. Emir Kazan, "Polisleri seviyor musun?" sorusuna "Evet çok seviyorum Evimizin camından bakarken ata binmiş bir polis abla görmüştüm. Çok güzeldi. Bende iyileşip büyüdüğüm zaman atlı polis olacağım" diye cevap verdi. Küçük Emir'e "Senden çok güzel atlı polis olur. Sen çok güçlüsün daha da iyi olacak" diyen polis daha sonra elindeki hediyeyi verdi. Polislerle hatıra fotoğrafı çekilen çocukların aileleri ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

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