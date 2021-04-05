LPG sistemi takılan otomobil alev alev yandı | Video
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Bolu’da, sanayi sitesinde bulunan bir işyerinde otogaz sistemi takılan otomobilde çıkan yangında araç küle döndü. Korku dolu anların yaşandığı olayda yangın diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 11.30 sıralarından Aşağısoku mahallesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Karakaş'a ait otogaz sistemleri dükkanında otogaz sistemi takılan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin araçta bulunan yakıt tankına sıçraması üzerine yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı olayda otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken işyerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.