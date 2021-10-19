Video Yaşam LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı
LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı

LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı

19.10.2021 | 08:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 01:26
Avcılar'da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 19.10.2021 | 09:49
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 02:54
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 19.10.2021 | 09:40
Kırıkkale’de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 01:39
Kırıkkale'de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 19.10.2021 | 09:37
Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya’da şiddetli hissedildi | Video 01:22
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi | Video 19.10.2021 | 09:24
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 00:55
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 19.10.2021 | 09:02
İstanbul’un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 03:10
İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
Adana’da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 01:39
Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
Bağcılar’da iki grup arasında silahlı kavga | Video 01:53
Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga | Video 19.10.2021 | 08:45
TEM Otoyolu’nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı 02:54
TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı 19.10.2021 | 08:34
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon 01:45
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon 19.10.2021 | 08:34
LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı 01:01
LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı 19.10.2021 | 08:34
Adana’da firari 90 kişiye yönelik operasyon 01:10
Adana’da firari 90 kişiye yönelik operasyon 19.10.2021 | 08:34
İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 97 gözaltı 00:51
İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 97 gözaltı 19.10.2021 | 08:34
Koronavirüs aşısı olmayan hekimden pişmanlık itirafı: Ben İhmal ettim, siz etmeyin, Aşınızı Olun, Tedbirinizi alın! | Video 00:39
Koronavirüs aşısı olmayan hekimden pişmanlık itirafı: Ben İhmal ettim, siz etmeyin, Aşınızı Olun, Tedbirinizi alın! | Video 19.10.2021 | 00:25
Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku | Video 00:25
Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku | Video 18.10.2021 | 23:27
Son dakika: Esra Erol’da 88 yaşındaki Ali Amca’nın dramı... | Video 09:14
Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... | Video 18.10.2021 | 23:21
Hatay’da aynı anda 3 hortum oluştu | Video 00:28
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video 18.10.2021 | 22:12
Son dakika: Esra Erol’da 88 yaşındaki Ali Amca’nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video 04:25
Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video 18.10.2021 | 21:32
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı | Video 00:09
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı | Video 18.10.2021 | 20:38
Müge Anlı’da akılalmaz itiraf! Müge Anlı canlı yayınında sevgilisinin kardeşini öldürdüğünü açıkladı! | Video 08:16
Müge Anlı’da akılalmaz itiraf! Müge Anlı canlı yayınında sevgilisinin kardeşini öldürdüğünü açıkladı! | Video 18.10.2021 | 17:47

Kırıkkale'de kontrolden çıkan LPG yüklü tankerin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 5.30 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 25. kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım K. idaresindeki LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kazım K, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı önlem alırken, içerisinde LPG olan tanker kontrollü bir şekilde şarampolden çıkartıldı. Tedbir amaçlı araç trafiğine kapatılan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, yapılan kurtarma çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA