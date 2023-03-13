Lüks arabada zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video 13.03.2023 | 15:03 Konya’da polis ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu lüks arabada yapılan aramada, 2 kilo 20 metamfetamin maddesi, çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Şehir girişinde yaptığı uygulama esnasında şüphe üzerine durdurduğu lüks bir araçta arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptığı aramada bagaj kısmındaki döşeme içine yerleştirilmiş bir adet tabanca, motor kısmındaki muhafaza altında 4 parça halinde 2 kilo 20 gram metamfetamin maddesi, çeşitli bölmelere gizlenmiş bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirilerek el konuldu. Araçta bulunan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.