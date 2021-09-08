Lüks araç alevlere teslim oldu | Video

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Çorum’da bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan lüks cip tamamen yandı.
Olay, Çomar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman K.'ya ait, Yaşar Ö.'nün kullandığı ve engelli aracı olduğu öğrenilen lüks cip bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yaşar Ö.'nün ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülen cip tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.