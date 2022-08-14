Lüks aracın camını kırıp konsolunu böyle çaldı | Video

İstanbul Üsküdar’de özel bir şirkette yöneticilik yapan Sait Ş.’nin lüks aracının camını kıran hırsızlar araç içerisindeki hayalet ekran olarak adlandırılan konsolu çalıp kaçtı. Dakikalar içerisinde binlerce liralık zarar veren hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 27 suç kayıtlı şüpheli Alihan K. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol ile serbest kaldı.

Üsküdar'da 3 Ağustos gecesi meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir firmada yöneticilik yapan Sait Ş.'nin aracını akşam park etti sabah döndüğünde aracın camının kırık konsolunun da olmadığını fark etti. Hırsız önce camı kırmış ardından da hayalet ekran olarak adlandırılan konsolu söküp kaçmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şahsın kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızın kimliği kısa sürede tespit edildi.

27 KAYDI VAR ADLİ KONTROL ALDI

Çeşitli suçlardan aranması olan ve 27 suç kaydı bulunan şüpheli Alihan K. 9 Ağustos günü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alihan K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.