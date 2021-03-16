Lüks aracın farlarını çalmıştı! Kiraladığı otomobilin plakası yakalattı
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İstanbul’da park halindeki lüks bir aracın farlarını çalan bir kişi; kiraladığı ve olay yerine gittiği aracın plakasından kimliği belirlenerek yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Otodan Hırsızlık" soruşturması; 9 Mart Salı günü İstanbul'un Kartal İlçesi'ne bağlı Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde yaşanan bir hırsızlık olayıyla açıldı. Bir kişi; park halinde bulunan lüks bir otomobilin farlarını çaldı ve olay yerine geldiği araca binerek kaçtı. Farları çalınan aracın sahibinin şikayeti üzerine soruşturma açan İstanbul Polisi; olayın yaşandığı nokta ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin olayda kullandığı kiralık aracın plakası tespit edildi. Aracı kiralayan ve kısa sürede açık kimliği tespit edilen D.C.U. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.