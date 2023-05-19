Lüks araçla geldiler, başka bir lüks aracı soyup gittiler | Video
Bayrampaşa’da lüks araç kullanan 3 şüpheli gözüne kestirdikleri aracın camını kırıp içerisinden yaklaşık 250 bin lira değerinde olan hayalet ekranını çaldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR
Maskeli şahıslardan biri aracın içinde bulunan yaklaşık 250 bin lira değerindeki hayalet ekranı sökerken, diğer şahıslar ise onun aracın içinden söktüklerini kendi araçlarına doldurdu. Kısa süre içerisinde aracın içinden 250 bin lira değerindeki aracın hayalet ekranını söken hırsızlar, araca girdiği camdan aynı şekilde geri çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli şahısların araçtan hırsızlık yaptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
"CAMI PATLATIP İÇİNİ SÖKÜYORLAR"
Mahalle esnafı olan Yakup Kuş komşu dükkan olarak olayı güvenlik kamerasından izlediklerini dile getirerek, "gece dükkan kapalı olduğu sırada 05:20 gibi üç tane hırsız arabayla gelip karşıdaki arabanın önünde durup camı patlatıp içini söküyorlar. Güvenlik kamerasından baktığımızda bunları görüyoruz. Bunları artık bir durdurmak lazım. Gördüğümüz kadarıyla arabanın torpido kısmını sökmüşler. Güvenlik kuvvetlerini bekliyoruz bir müdahale edilmedi şu anda. Sahibi de dahil orada bekliyorlar. Bizde komşu dükkan olarak güvenlik kamerasından izledik" şeklinde konuştu.
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