Lüks araçla yapılan fıstık hırsızlığı kamerada | Video

Gaziantep'te lüks araçla bir çuval Antep fıstığı çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

GATEM Fıstıkçılar Sitesi'nde bir iş yerinin önünden bir çuval Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen A.C.Y. adlı şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.Y. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, lüks bir araçtan inen şüphelinin Antep fıstığı dolu çuvalı araca koyup uzaklaşması yer alıyor.