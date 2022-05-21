Video Yaşam Lüks araçların far hırsızları yakalandı | Video
Lüks araçların far hırsızları yakalandı | Video

Lüks araçların far hırsızları yakalandı | Video

21.05.2022 | 11:34

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İstanbul’da park halindeki bir araçtan çaldıkları plakayı başka bir araca takıp lüks araçların farlarını çalan hırsız yakalandı. Hırsızın dakikalar içinde araçların farlarını çaldıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

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Maltepe ve Üsküdar'da polise başvuran vatandaşlar park halindeki otomobillerinin plaka ve farlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin hırsızlıklar sırasında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde şüphelilerin gözlerine kestirdikleri aracın yanına yaklaştıkları, ardından dakikalar içinde otomobilin her iki farını da çalarak kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüphelilerin olay yerine gelirken kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti. Üç kişi oldukları belirlenen şüphelilerden Ümit Y. Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydının olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ümit Y. adliyeye sevk edilirken, suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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