Lüks araçtan hayalet gösterge panelini böyle çaldı | Video

Gaziosmanpaşa'da park halindeki lüks otomobilin camını sökerek içine giren hırsız, aracın hayalet gösterge panelini çaldı. Ardından kayıplara karışan hırsız ve ona yardım eden kişi, polisin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.