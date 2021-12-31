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OTOMATİK OYNAT
02:19
Türkiye'nin en büyük iskan projesinde geri sayım başladı | Video 31.12.2021 | 13:15
04:52
5 TL verdiler 3 bin 500 TL'lik saat çaldılar | Video 31.12.2021 | 13:14
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Okula sığınan 'Minnoş' kedi, uslu uslu ders dinliyor 31.12.2021 | 12:32
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05:18
Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti | Video 31.12.2021 | 12:32
02:13
Lüks araçtan hayalet gösterge panelini böyle çaldı | Video 31.12.2021 | 12:27
00:38
İlkokul öğrencisine cetvelli dayak kamerada | Video 31.12.2021 | 12:27
00:18
Serik'te jandarmadan tarihi eser operasyonu | Video 31.12.2021 | 11:24
03:42
Gümüşhane’de hayvanların ilgi çeken dostlukları kamerada | Video 31.12.2021 | 11:22
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Kamyonetle drift atıp tehlikeye davetiye çıkarttı | Video 31.12.2021 | 11:23
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Sultangazi'de temizlik işçisi ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı | Video 31.12.2021 | 10:37
02:02
Husumetlisini karıştırıp yerine başkasını vurdu! | Video 31.12.2021 | 10:22
01:08
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 31.12.2021 | 10:24
03:02
Hakkari Yüksekova sis altında! Göz gözü görmüyor | Video 31.12.2021 | 10:18
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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu | Video 31.12.2021 | 09:59
Gaziosmanpaşa'da park halindeki lüks otomobilin camını sökerek içine giren hırsız, aracın hayalet gösterge panelini çaldı. Ardından kayıplara karışan hırsız ve ona yardım eden kişi, polisin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.