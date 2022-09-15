Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video

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Küçükçekmece’de, araçla gelen kimliği belirsiz 3 kişi, park halindeki lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL değerinde hırsızlık yaptı. O anlar kamerada tarafından kaydedildi.
Hırsızlığın toplamda 3 dakikada gerçekleştiğini anlatan araç sahibi Engin Toprak, "Sabah saat 06.40 ila 07.40 arasında oldu. Görünürde üç kişi görünüyor ama aracın içinde bir kişi kalıyor. Aracı sıfır olarak yanaştırıyorlar. Onun camından bunun camının kırarak içeri giriyorlar. Söktüklerini arka camdan içeri veriyorlar. Yani NBT ekranı almışlar, hayalet gösterge almışlar, bir de joystick vitesi almışlar. Araç çalışmıyor, sadece kapıları açıp kapatabiliyoruz" dedi. Kafalarında kapüşon olduğunu söyleyen Toprak, "Haber verdik polisler hemen geldiler. Toplam kamera kaydında 3 dakika 40 saniyede çalıp gidiyorlar. Yaklaşık 400 bin TL civarında zarar var. Servisle görüştük set olarak 21 bin Euro'ya yapılıyormuş" diye konuştu.