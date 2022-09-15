Video Yaşam Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video
Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video

Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video

15.09.2022 | 09:32

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Küçükçekmece’de, araçla gelen kimliği belirsiz 3 kişi, park halindeki lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL değerinde hırsızlık yaptı. O anlar kamerada tarafından kaydedildi.

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Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesinde park halindeki araçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kimliği belirsiz 3 kişi, park halindeki 34 FY 8929 plakalı lüks aracın yanında durdu. Ardından şüphelilerden bir kişi taş ile park halindeki aracın camını kırarak içeri girdi. Aracın ön kısmında bulunan NBT erkan, hayalet gösterge, joystick vites çalıp kaçtı. Şüpheliler 3 dakikada lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL'lik malzeme çaldı. Sabah saatlerinde aracının camının parçalanmış halde göre sahibi Engin Toprak, polise haber verdi. Olay yerine gelen Küçükçekmece ilçe emniyetine bağlı polis ekipleri, parmak izi çalışmasının ardından kamera incelemesi yaptı. İncelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Hırsızlığın toplamda 3 dakikada gerçekleştiğini anlatan araç sahibi Engin Toprak, "Sabah saat 06.40 ila 07.40 arasında oldu. Görünürde üç kişi görünüyor ama aracın içinde bir kişi kalıyor. Aracı sıfır olarak yanaştırıyorlar. Onun camından bunun camının kırarak içeri giriyorlar. Söktüklerini arka camdan içeri veriyorlar. Yani NBT ekranı almışlar, hayalet gösterge almışlar, bir de joystick vitesi almışlar. Araç çalışmıyor, sadece kapıları açıp kapatabiliyoruz" dedi. Kafalarında kapüşon olduğunu söyleyen Toprak, "Haber verdik polisler hemen geldiler. Toplam kamera kaydında 3 dakika 40 saniyede çalıp gidiyorlar. Yaklaşık 400 bin TL civarında zarar var. Servisle görüştük set olarak 21 bin Euro'ya yapılıyormuş" diye konuştu.

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