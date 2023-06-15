Lüks cip çalıp siteleri soydular! Tornavidalı hırsızlar tanınmamak için perukla gezmişler... | Video 15.06.2023 | 11:57 İstanbul Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Maltepe ve Beşiktaş’ta çaldıkları lüks araçla sitelerin otoparkına giren hırsızlar kart, tornavida ve keski gibi aletlerle kapılarını açtıkları 6 evi soydu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheli Güldeste Y. ve Melek Y.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde Güldeste Y.’nin hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Melek Y.’nin ise 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti.

Yapılan çalışmalarda Bursa'dan çaldıkları lüks cipe ikiz plaka takıp gezen hırsızlar lüks bir sitenin otoparkına da bu yöntemle girdi. Bir hırsız araçta beklerken diğerleri dairelere çıkıp ellerindeki aletlerle kapılarını açtıkları evleri soydu.

Evde değerli ne buldularsa alıp kaçan hırsızlar tanınmamak için kılıktan kılığa girdi.

Ancak iki kadın hırsız Asayiş Şube polislerinden daha fazla kaçamadı. Çekmeköy, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde de benzer olaylara karıştıkları tespit edilen hırsızlar geçtiğimiz hafta Ümraniye'de Bursa'dan çaldıkları lüks cip ile birlikte yakalandı. Şüpheliler Güldeste Y. ve Melek Y. emniyete götürüldü.

ARANAN HÜKÜMLÜ ÇIKTILAR

Şüpheliler ile ilgili yapılan çalışmalarda Güldeste Y.'nin 18 dosyasının olduğu hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli Melek Y.'nin ise 11 adet aranması 12 adet suç dosyası ve 4 yıl 6 ay kesilmiş cezası olduğu öğrenildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.