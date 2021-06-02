Video Yaşam Lüks jip park halindeki tırın altına girdi | Video

Lüks jip park halindeki tırın altına girdi | Video

Lüks jip park halindeki tırın altına girdi | Video
02.06.2021 | 10:02

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Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza Karadeniz Sahil Yolu Araklı ilçesi Sahil mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Hasan Karabıyık yönetimindeki lüks jip, ilçenin Sahil mahallesi mevkiinde park halindeki yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Hasan Karabıyık ağır yaralanırken, sürücü bulunduğu yerden İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında çıkartıldı. Yaralı sürücü kazanın şokuyla yatırıldığı sedyeden zaman zaman kalkmak istediği gözlenirken, sağlık ekipleri bu sırada zor anlar yaşadı. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Karabıyık'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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