Lüks kulaklık hırsızı 9 ay sonra yakalandı | Video

Beşiktaş’ta H.A. isimli bir genç, girdiği teknoloji mağazasından lüks segmentte 3 kulaklık çaldı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen soygunun ardından çalışma başlatan polis, 9 ay boyunca izini sürdüğü H.A.’yı Dolapdere’de yakalayarak gözaltına aldı.

Beşiktaş Fulya'da bir teknoloji mağazasına giren H.A., gözüne kestirdiği 3 adet lüks segment kulaklığı alışveriş sepetine koydu. Alışverişini tamamlamış müşteri görünümüne bürünen H.A., alışveriş sepetindeki ürünlerle birlikte mağazadan ayrılarak gözlerden kayboldu. Kısa süre sonra soyulduğunu anlayatan iş yeri sahibi soluğu polis merkezinde aldı. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak kimliğini tespit ettiği şüphelinin izini sürmeye başladı. Tam 9 aylık çalışmaların ardından H.A., İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI



Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.