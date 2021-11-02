Video Yaşam Lüks mağazada gasp girişiminde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Lüks mağazada gasp girişiminde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Lüks mağazada gasp girişiminde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

02.11.2021 | 14:28

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Beşiktaş'ta lüks marka çantaların satıldığı mağazada meydana gelen gasp girişimiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde direnmesi sonucu şüphelilerin amaçlarına ulaşamadan kaçmasını sağlayan kadın mağaza çalışanı K.Ü.'nün  panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin takibi sonucu yakalanan 3 şüpheli daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Beşiktaş, Kuruçeşme'de bulunan lüks marka çantaların satıldığı mağazada sözde çiçek getirmiş gibi yaparak gelen 4 kişi, içerde bulunan çalışan K.Ü.'nün ağzını kapatarak içerde bulunan fiyatları 5 bin lira ile 38 bin 500 bin lira arasında değişen çantaları almaya çalışmışlardı. Ancak genç kadının şiddetle direnmesi ve bağırarak yardım istemesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler amaçlarına ulaşamadan kaçmışlardı. Şüpheliler polisin takibi sonucu kısa sürede gözaltına alınırken polise verdikleri ifadede "Düğünümüz vardı. Para lazımdı bu yüzden yaptık." demişlerdi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Barış O.(18), Erdal O.(24) ve Adem N.(20) tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Mağaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gaspçıların kaçmasını sağladıktan sonra panik halinde bir kapıya yönelen K.Ü.'nün arkadaşlarından yardım istediği görülüyor. Görüntülerde mağazanın üst katından inen bir başka çalışanın ise K.Ü. sakinleştirmeye çalıştıkları yer alıyor.

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