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OTOMATİK OYNAT
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Böyle ev sahibi görülmedi! Kiracısının yatılı misafiri oldu | Video 17.08.2022 | 12:32
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Yatalak annesini yastıkla boğarak öldürdü, "Huzura erdirdim" dedi | Video 17.08.2022 | 12:31
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2 öğretmene 'Cem Muhammet' incelemesi | Video 17.08.2022 | 12:31
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Akıllara 'Dana Ferhat’ı getirdi! Yıllar sonra Sivas'ta aynı kare | Video 17.08.2022 | 12:07
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Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 TL ceza | Video 17.08.2022 | 12:07
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Özel halk otobüsü şoföründen İmamoğlu’na tepki: "Çifte standart var" | Video 17.08.2022 | 12:03
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Lüks otomobil alev alev böyle yandı | Video 17.08.2022 | 12:03
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3 milyon liraya sıfır aldığı lüks cip, hatalı çıktı | Video 17.08.2022 | 12:03
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Başıboş sokak köpeği kız çocuğunu böyle ısırdı | Video 17.08.2022 | 12:03
01:30
Kuyumcuda torbalı soygun! Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar | Video 17.08.2022 | 11:49
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AVM'nin oyun alanındaki cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video 17.08.2022 | 10:50
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Ayakta durmakta güçlük çektiler ama kavga etmekten vazgeçmediler | Video 17.08.2022 | 10:41
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02:26
İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga ettiler | Video 17.08.2022 | 10:19
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Düğünde yaktığı meşale elinde patladı | Video 17.08.2022 | 10:19
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İçi alınmış balık dakikalarca canlı kaldı | Video 17.08.2022 | 10:18
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Hırsızlık çetesi JASAT tarafından çökertildi | Video 17.08.2022 | 09:48
Bursa'da seyir halindeyken aniden alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi personeli yangın tüpüyle yaptı.