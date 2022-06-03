Video Yaşam Lüks otomobilin takla attığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Lüks otomobilin takla attığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Lüks otomobilin takla attığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

03.06.2022 | 12:57

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Kocaeli’de önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp yan dönerek durabildi. Kaza anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaza, gece 00.50 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Muhammed Emin Yeten idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Audi marka otomobil takla atarak yan döndü. Sürücü ise camdan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalar neticesinde kaçan sürücü T.Y., yaralı halde bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan dolayı takla atan otomobil, çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, aracın kaldırılması neticesinde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, lüks otomobilin önündeki araca çarpma anı ve sonrasında takla atarak durabilmesi saniye saniye kaydedildi.

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