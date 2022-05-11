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OTOMATİK OYNAT
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Lüks otomobille mazgalları çaldılar! O anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 16:11
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Yayaya yol vermeyip cezaya tepki gösterdi iddiası | Video 11.05.2022 | 14:20
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı kapalı durumda olan bir benzin istasyonunda, lüks bir otomobil, istasyona ait mazgalları çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası istasyon sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.