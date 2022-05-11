Video Yaşam Lüks otomobille mazgalları çaldılar! O anlar kamerada | Video
Lüks otomobille mazgalları çaldılar! O anlar kamerada | Video

Lüks otomobille mazgalları çaldılar! O anlar kamerada | Video

11.05.2022 | 16:11

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı kapalı durumda olan bir benzin istasyonunda, lüks bir otomobil, istasyona ait mazgalları çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası istasyon sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Olay, Kuşadası - Söke karayolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, faaliyet göstermeyen bir akaryakıt istasyonuna ait mazgalların olmadığını gören işyeri sahibi kamera kayıtlarını açarak kontrol etti. İş yeri sahibi kameraya baktığında gözlerine inanmadı. Lüks bir otomobilin istasyona gelerek mazgalları bagajına koyduktan sonra gittiği açık şekilde gören işyeri sahibinin mazgalı çaldığı ileri sürülen şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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