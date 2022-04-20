Video Yaşam Lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları belirlenen kişilere operasyon: 17 gözaltı! | Video
Lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları belirlenen kişilere operasyon: 17 gözaltı! | Video

Lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları belirlenen kişilere operasyon: 17 gözaltı! | Video

20.04.2022 | 12:40

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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen ve aralarında çalıntı olduğu öne sürülen lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları iddia edilen 22 şüphelinin 17’si gözaltına alındı. İnterpol tarafından arandığı belirlenen 7 lüks aracın, sahte fatura ve sahte belgeler düzenlenerek noter huzurunda satıldığı belirtildi.

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