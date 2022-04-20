Lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları belirlenen kişilere operasyon: 17 gözaltı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
FETÖ firarilerine operasyon! 12 kişi yakalandı | Video 20.04.2022 | 14:15
00:12
Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 20.04.2022 | 13:56
11:42
Antalya’da ‘köpeği yolda gezdiremezsin’ kavgası kamerada | Video 20.04.2022 | 13:39
02:13
04:11
Sahte dekontu gerçek sandı, otomobilini dolandırıcılara kaptırdı | Video 20.04.2022 | 12:22
09:31
03:56
01:55
21:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Nisan 2022 Çarşamba atv izle! | Video 20.04.2022 | 11:34
02:35
03:02
02:51
00:41
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı | Video 20.04.2022 | 10:58
04:48
Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video 20.04.2022 | 10:52
00:48
00:19
00:28
05:00
04:25
Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video 20.04.2022 | 10:12
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen ve aralarında çalıntı olduğu öne sürülen lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları iddia edilen 22 şüphelinin 17’si gözaltına alındı. İnterpol tarafından arandığı belirlenen 7 lüks aracın, sahte fatura ve sahte belgeler düzenlenerek noter huzurunda satıldığı belirtildi.