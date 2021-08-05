Video Yaşam Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video

Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video

Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video
05.08.2021 | 14:34

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Esenyurt’ta lüks bir rezidansa düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Polis ekiplerinin depoya yaptığı operasyon anı ise kameralara yansıdı.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıldır takibi yapılan ve 4 ayrı suçtan aranma kaydı ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş., isimli şahsın kaldığı Esenyurt'ta lüks bir rezidansa önceki gün operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada basıma hazır 51 bin adet sahte 100 dolar, basımı tamamlanmış olan toplam 5 bin 500 adet sahte dolar, basım aşamasında 360 bin adet her sayfada Benjamin Franklin ve 100 ibaresi bulunan sahte dolar ile birlikte para yapımında kullanılan baskı makinesi ve malzemeleri ele geçirildi.
Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve kesinleşmiş cezası bulunan R.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON ANI KAMERADA
Esenyurt'ta lüks bir rezidansa matbaa kurarak sahte para üretimi yapılan rezidansa yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen R.Ş.,'nin daha önce farklı kimlikler kullanarak, farklı kişiler adına kira sözleşmeleri düzenlediği öğrenildi.

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