Lüks sitede 200 bin TL’lik soygun kamerada | Video

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Esenyurt’ta lüks bir siteye giren hırsız, dakikalar içerisinde yaklaşık değeri 200 bin TL olan laptop, tablet bilgisayar, saat ve para çaldı. Ev sahiplerinin içeride uyuyor olmasına da aldırmayan şahıs rahatlığıyla dikkat çekerken, yaşanan o hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
"4 AYDA EVİMİZE 2 KEZ HIRSIZ GİRDİ"
Lüks sitede oturduklarına rağmen evlerinin iki kere soyulduğunu ifade eden Kaan Doğan, "Nişanlım ve arkadaşı, çocuklarıyla beraber saat 04.30 gibi sahura kalkıyorlar. Sahuru yaptıktan sonra yatıyorlar. Saat 05.00 gibi tanımadığımız biri önce içeriyi kontrol ediyor. Bir saat site içerisinde gezdikten sonra saat 06.00 sıralarında bu kapıdan içeri giriyor. Bir buçuk dakika kapıyı zorluyor. Tornavida kullanarak kapıyı açıp içeri giriyor. 2 tane tablet, 1 tane bilgisayar, 2 tane kol saatimiz gitti. Bir miktar paramızı çaldılar. Ortalama 200 bin TL'yi buluyor. Özel sitede oturuyoruz. Güvenliğimiz var. Her şeyimiz mevcut. Aidat ödüyoruz. Ama karşılığında aldığımız hizmet, 4 ayda evimize 2 kere hırsız giriyor. Evimizin her tarafına kamera taktık. Korkuyoruz. Mağduruz. İnsanlar evde uyuyamıyorlar" dedi.