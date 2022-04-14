Video Yaşam Lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı | Video
Lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı | Video

Lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı | Video

14.04.2022 | 08:36

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Adana’da lüks bir sitenin 14’üncü katında çıkan yangında ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri, yanan dairenin üst katında yaşayan koah hastası bir kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen koah hastası hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 14'üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitede oturan vatandaşlar daireden alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine 112 çağrı merkezi bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında dairede çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

"İTFAİYE ERLERİ MAHSUR KALAN KİŞİYE KENDİ OKSİJEN TÜPÜNÜ VERİP TAHLİYE ETTİ"
Yangının bulunduğu 14'üncü kattaki dumanlar apartmanın her tarafını sardı. 15'inci katta oturan koah hastası Ahmet Sayman ise dumandan etkilendi. Sayman'ın mahsur kaldığını fark eden itfaiye erleri 15'inci kata çıktı. Dumandan etkilenen Sayman'ın nefes almakta zorlandığını gören bir itfaiye eri kendi oksijen tüpünü verdi. Daha sonra Sayman apartmandan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Sayman, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri de hafif şekilde dumandan etkilendi.

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