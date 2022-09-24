Video Yaşam Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video
Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video

Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video

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Esenyurt’ta yabancı uyruklu dört kadın, girdikleri lüks sitede hırsızlık yaptı. Yaklaşık değeri 500 Bin TL olan ziynet eşyası ile birlikte kayıplara karışan şahıslar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu dört kadın, bir site sakininin kapıyı açması ile içeriye girdi. Asansöre yönelen kadınlar, rastgele bir kata çıkarak ev sahiplerinin olmadığı bir daireye girdi. Kısa sürede etrafı kolaçan eden şahıslar, yaklaşık değeri 500 Bin TL'yi bulan ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Durumun farkına varan ev sahipleri polislere haber verirken, yetkililer hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Kadınların apartmana girdiği o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anlarını anlatan apartman görevlisi Serdal Yiğit, "Bir apartman sakinin binaya girmesi ile yabancı uyruklu dört kadında arkasından girmiş. Asansöre binen kadınlar 14'üncü kata çıkarak bir daireye girmişler. Bu evden yaklaşık değeri 500 Bin TL olan ziynet eşyasını da çalarak kayıplara karışmışlar. Görüntüleri izlediğimde hırsızların kadın olması beni şaşırttı. Çok rahat bir şekilde girip çıkıyorlar binaya. Kadın olduğu içinde bizde şüphelenmedik" dedi.

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