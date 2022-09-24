Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video

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Esenyurt’ta yabancı uyruklu dört kadın, girdikleri lüks sitede hırsızlık yaptı. Yaklaşık değeri 500 Bin TL olan ziynet eşyası ile birlikte kayıplara karışan şahıslar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anlarını anlatan apartman görevlisi Serdal Yiğit, "Bir apartman sakinin binaya girmesi ile yabancı uyruklu dört kadında arkasından girmiş. Asansöre binen kadınlar 14'üncü kata çıkarak bir daireye girmişler. Bu evden yaklaşık değeri 500 Bin TL olan ziynet eşyasını da çalarak kayıplara karışmışlar. Görüntüleri izlediğimde hırsızların kadın olması beni şaşırttı. Çok rahat bir şekilde girip çıkıyorlar binaya. Kadın olduğu içinde bizde şüphelenmedik" dedi.