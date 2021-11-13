Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü!

İstanbul’da inşaat halindeki lüks villaların metal su oluklarını ve bazı inşaat malzemelerini çalan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Çete üyeleri son olaylarını 9 Kasım Salı günü saat 17.40 sıralarında Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir site içersinde gerçekleştirdi. Çalıntı bir araçla girdikleri sitenin özel güvenlik görevlileri tarafından kovalanan A.A., M.P., M.K., A.Ç. ve T.M.S. isimli beş şüpheli duruma müdahale eden polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar sitenin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüphelilerin üstlerinde ve kullandıkları çalıntı araçta yapılan aramalarda 2.15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.