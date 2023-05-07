Video Yaşam Lüks villayı üs yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 22 gözaltı | Video
Lüks villayı üs yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 22 gözaltı | Video

Lüks villayı üs yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 22 gözaltı | Video

07.05.2023 | 13:58

Erzurum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, liderliğini eski sigortacı Selim D.'nin yaptığı dolandırıcılık çetesi çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, Selim D.'nin İstanbul'un Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiraladığı, çeteyi kurduğu sistem ile buradan yönettiği ortaya çıktı.

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Şubat ayında N.T.'yi bir sigorta şirketinden arayan kişiler, geçmiş döneme ait borçları olduğunu, ödememesi halinde mal varlığına icra geleceğini söyledi. Paniğe kapılan N.T., verilen hesap numarasına 1 milyon 700 bin TL gönderdi. N.T., daha sonra dolandırıldığını anladı. İhbar sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerin Türkiye genelinde 61 kişinin 5 milyon TL'sinin dolandırıldığını belirledi. Çalışmayı genişleten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Dolandırıcılık çetesinin eski sigortacı Selim D. tarafından yönetildiği tespit edildi.

4 İLDE OPERASYON
Polis, 4 Mayıs'ta Erzurum, İstanbul, Ağrı ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda vatandaşa ait kimlik, kişisel verilerin tutulduğu doküman, kredi ve banka kartlarının yanı sıra dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, sim kartları ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Öte yandan Selim D.'nin 'dolandırıcılık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 1 yıldır cezaevi firarisi olduğu belirtildi. Selim D.'nin ayrıca İstanbul'un Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiraladığı, çeteyi kurduğu sistem ile buradan yönettiği ortaya çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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