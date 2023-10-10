Lüleburgaz’da kız meslek lisesinde yangın... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan kız meslek lisesinin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
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