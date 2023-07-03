Lunaparktaki kavga kamerada! Çarpışan araba pistinde tekme tokat birbirlerine girdiler | Video
Bursa’da lunaparkta iki grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Çarpışan araba pistinde birbirine giren iki grup pisti boks ringine çevirirken duran çarpışan arabaların içerisinde kalan çocuklar korkulu gözlerle kavga eden şahısları izledi.
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