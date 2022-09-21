Video Yaşam Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla basan palalı saldırgan kamerada; 2 yaralı | Video
Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla basan palalı saldırgan kamerada; 2 yaralı | Video

Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla basan palalı saldırgan kamerada; 2 yaralı | Video

21.09.2022 | 08:29

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı doğrama atölyesinden maaşını alamadığını öne süren şüpheli, 10 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Yaşanan arbede sırasında iş yeri sahibi Ahmad Ajjan El Hadid (56) ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid (34) darbedilirken, şüpheli tarafından da pala ile yaralandı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Kısmet Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 1 aydır demir doğrama atölyesinde çalışan kimliği henüz belirsiz kişi, iddiaya göre patronu Ahmad Ajjan El Hadid'den maaşını istedi. Patronundan olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 10 arkadaşını da yanına alarak tekrar doğrama atölyesine geldi. Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid'i yaraladı. Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba- oğulu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

PALALI BASKIN GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, şüphelilerin doğrama atölyesini bastığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doğrama atölyesinin kapısına gelen şüpheliler ile iş yerinde bulunanlar arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin elindeki palayı savurarak çevreye saldırdığı yer aldı.

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